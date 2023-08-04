Зеленский назвал цели ракетной атаки России

Зеленский заявил, что ракеты, в частности, ударили по заводу «Мотор Сич» — предприятие находится в Запорожье и выпускает авиационные двигатели.

«Кинжалы», «Калибры» били по «Мотор Сич», по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита, благодарю за это наших воинов противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.

Ранее в субботу администрация Запорожской области сообщала о взрывах на своей территории.

«Мотор Сич» — одно из ведущих в мире предприятий по выпуску авиадвигателей, вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Выпускало двигатели для различных вертолетов «Ми», которые в прошлом покупала и Россия. Кроме того, на заводе производились двигатели для самолетов «Ил», «Ан» и других.

В своем обращении Зеленский также прокомментировал международную встречу в Саудовской Аравии, на которой обсуждается Формула мира, предложенная Украиной. Россия на этих переговорах не присутствует.

«Разные страны, разные политические подходы к глобальным делам. Но всех объединяет приоритет международного права, и именно для этого Украина предложила Формулу мира. Потому что международный порядок, нарушенный российской агрессией, должен быть возобновлен», - заявил Владимир Зеленский.

По данным журналистов, во время встречи Украина пытается убедить развивающиеся страны поддержать Формулу мира президента Зеленского.