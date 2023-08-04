Зеленский назвал цели ракетной атаки России
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал ракетный удар по стране, нанесенный российскими войсками.
Зеленский заявил, что ракеты, в частности, ударили по заводу «Мотор Сич» — предприятие находится в Запорожье и выпускает авиационные двигатели.
«Кинжалы», «Калибры» били по «Мотор Сич», по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита, благодарю за это наших воинов противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.
Ранее в субботу администрация Запорожской области сообщала о взрывах на своей территории.
«Мотор Сич» — одно из ведущих в мире предприятий по выпуску авиадвигателей, вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Выпускало двигатели для различных вертолетов «Ми», которые в прошлом покупала и Россия. Кроме того, на заводе производились двигатели для самолетов «Ил», «Ан» и других.
В своем обращении Зеленский также прокомментировал международную встречу в Саудовской Аравии, на которой обсуждается Формула мира, предложенная Украиной. Россия на этих переговорах не присутствует.
«Разные страны, разные политические подходы к глобальным делам. Но всех объединяет приоритет международного права, и именно для этого Украина предложила Формулу мира. Потому что международный порядок, нарушенный российской агрессией, должен быть возобновлен», - заявил Владимир Зеленский.
По данным журналистов, во время встречи Украина пытается убедить развивающиеся страны поддержать Формулу мира президента Зеленского.