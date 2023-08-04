Китай, Афганистан и Чили сильно затрясло

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Китае. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Цзинань с населением около 4,33 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Чили, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 85 км к востоку от города Антофагаста с населением около 309 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.

Также сообщается о землетрясении магнитудой 5,7 в районе горной системы Гиндукуш в Афганистане. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 176 км к востоку от города Кундуз, где проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 190 км.