Исследовательская лаборатория ВВС США провела испытание дрона XQ-58A Valkyrie. Во время тестового полета беспилотник находился под управлением искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Defence News.

Испытания прошли в конце июля на базе ВВС США «Эглин», штат Флорида. Во время полета продолжительностью три часа искусственный интеллект успешно управлял дроном XQ-58A Valkyrie производства компании Kratos Defense&Security Solutions.

Испытание подтвердило целесообразность разработки искусственного интеллекта для программы CCA, в рамках которой ВВС США хотят получить 1000 ведомых боевых беспилотников. Дроны будут работать совместно с пилотируемыми самолетами, отвлекая на себя ПВО противника и нанося удары.

Во время тестового полета дрон XQ-58A Valkyrie летел вместе с истребителем F-15E Strike Eagle.