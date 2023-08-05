Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 5 августа 2023, 23:59

«Решение Саудовской Аравии организовывать саммит по Украине без участия России — это опосредованный ответ принца Мухаммеда бин Салмана на планы Москвы дестабилизировать арабский Восток» - сказал в интервью haqqın.az политолог и обозреватель польского радио ZET Марек Сиерант, комментируя намеченный на воскресенье саммит по Украине. Как известно, Эр-Рияд пригласил на саммит лидеров Украины, США, европейских стран, Китая, Индии, Бразилии и ряд других государств. Напомним, что в мае Саудовская Аравия принимала на саммите Лиги Арабских Государств в Джидде президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что некоторые арабские лидеры «закрывают глаза» на ужасы российского вторжения. Напомним также, что Саудовская Аравия поддержала резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие вторжение России и объявленную Россией аннексию территории на востоке Украины, и обязалась выделить Киеву помощь в размере 400 миллионов долларов, из которых две трети будут переданы нефтепродуктами, а остальное - гуманитарной помощью для украинских беженцев.

Помимо этого, Эр-Риад выступил посредником в освобождении десяти иностранных граждан, захваченных Россией и воевавших в Украине, двое из которых были гражданами США. Марек Сиерант подчеркивает, что Саудовская Аравия обладает значительным влиянием не только на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, но и в Северной Африке – в государствах Магриба (Марокко, Тунис, Алжир, Мавритания, Ливия, Западная Сахара) и Сахеля (Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея). «Эр-Рияд занимает особое положение в мусульманском мире, в котором каждый верующий обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку, - отмечает польский политолог. - Монархия заинтересована в сохранении стабильности в регионах своего влияния, по которой ощутимо ударил зерновой кризис, вызванный действиями России, блокирующей и подвергающей обстрелам порты Украины. Следует понимать, что рост цен на зерно даже в несколько долларов может вызвать в Африке и на Ближнем Востоке голодные бунты, антиправительственные мятежи и даже революции. В регионе и без того «тлеют» конфликты в Сирии и Ливии. В то время, как Саудовской монархии необходимо спокойствие - принципиально важное условие, позволяющее ей спокойно зарабатывать сотни миллиардов нефтедолларов. Принц Мухаммед бин Салман прекрасно знает базовый принцип управления капиталом – «деньги любят тишину». А выход РФ из зерновой сделки напрямую бьет по социально-политической ситуации в зоны влияния Эр-Рияда, грозя дестабилизировать арабский Восток, являющийся энергетическим терминалом коллективного Запада.