Саудовская Аравия поворачивается против России. Почему? на вопросы haqqin.az отвечает обозреватель польского радио ZET Марек Сиерант
«Решение Саудовской Аравии организовывать саммит по Украине без участия России — это опосредованный ответ принца Мухаммеда бин Салмана на планы Москвы дестабилизировать арабский Восток» - сказал в интервью haqqın.az политолог и обозреватель польского радио ZET Марек Сиерант, комментируя намеченный на воскресенье саммит по Украине.
Как известно, Эр-Рияд пригласил на саммит лидеров Украины, США, европейских стран, Китая, Индии, Бразилии и ряд других государств. Напомним, что в мае Саудовская Аравия принимала на саммите Лиги Арабских Государств в Джидде президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что некоторые арабские лидеры «закрывают глаза» на ужасы российского вторжения.
Напомним также, что Саудовская Аравия поддержала резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие вторжение России и объявленную Россией аннексию территории на востоке Украины, и обязалась выделить Киеву помощь в размере 400 миллионов долларов, из которых две трети будут переданы нефтепродуктами, а остальное - гуманитарной помощью для украинских беженцев.
Помимо этого, Эр-Риад выступил посредником в освобождении десяти иностранных граждан, захваченных Россией и воевавших в Украине, двое из которых были гражданами США.
Марек Сиерант подчеркивает, что Саудовская Аравия обладает значительным влиянием не только на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, но и в Северной Африке – в государствах Магриба (Марокко, Тунис, Алжир, Мавритания, Ливия, Западная Сахара) и Сахеля (Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея).
«Эр-Рияд занимает особое положение в мусульманском мире, в котором каждый верующий обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку, - отмечает польский политолог. - Монархия заинтересована в сохранении стабильности в регионах своего влияния, по которой ощутимо ударил зерновой кризис, вызванный действиями России, блокирующей и подвергающей обстрелам порты Украины. Следует понимать, что рост цен на зерно даже в несколько долларов может вызвать в Африке и на Ближнем Востоке голодные бунты, антиправительственные мятежи и даже революции.
В регионе и без того «тлеют» конфликты в Сирии и Ливии. В то время, как Саудовской монархии необходимо спокойствие - принципиально важное условие, позволяющее ей спокойно зарабатывать сотни миллиардов нефтедолларов. Принц Мухаммед бин Салман прекрасно знает базовый принцип управления капиталом – «деньги любят тишину». А выход РФ из зерновой сделки напрямую бьет по социально-политической ситуации в зоны влияния Эр-Рияда, грозя дестабилизировать арабский Восток, являющийся энергетическим терминалом коллективного Запада.
Таким образом, принц Мухаммед бин Салман дает понять Москве, что прекращение зерновой сделки может привести к присоединению королевства Саудовская Аравия к коалиции Запад-Украина».
По мнению польского политолога, у саудовского монарха есть и еще одна важная цель – восстановить собственную репутацию, изрядно подпорченную зверским убийством в 2018 году Джамаля Хашогги, саудовского журналиста газеты Washington Post. По данным американских спецслужб, «заказчиком» этого убийства был лично принц Мухаммед.
«Таким образом, - констатирует Марек Сиерант, - саудовский принц работает одновременно на трех фронтах - репутационном, политическом и региональном. Саудиты вложили в экономику США огромные инвестиции, а потому инициатива Эр-Рияда разрулить ситуацию с блокадой портов Украины на Черном море может изменить к лучшему его отношения с Вашингтоном. Следует также учесть, что для арабов шантаж зерном недопустим в принципе, на Востоке это называют «испытанием хлебом». Не говоря уже о том, что в арабском мире отношение к хлебу носит сакральный характер: в регионе, где при определенных обстоятельствах можно отрезать человеку голову, резать хлеб ножом категорически запрещено –только переламывать руками. В этой ситуации Саудовская Аравия выступает, как защитница мусульманских ценностей, а также как региональный лидер, противодействующий попыткам России спровоцировать голод в регионе».
По мнению польского политолога, Россия, объявляя о выходе из зерновой сделки, идет ва-банк. Такой же, как решение подорвать Каховское водохранилище.
“Стремление России спровоцировать массовый голод и мятежи в странах третьего мира есть ни что иное, как попытка оттянуть свое поражение в Украине, - считает Сиерант. – Судя по всему, в Москве уже поняли неизбежность финала, при котором необходимо либо немедленно уходить с украинской территории, либо тянуть время, пока российская армия не будет полностью уничтожена со всеми вытекающими внутриполитическими последствиями для президента Путина».