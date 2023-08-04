Россия сбросила авиабомбу на центр переливания крови: есть жертвы. Украина атаковала Донецк
Российские войска сбросили авиационную бомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате удара есть погибшие и раненые.
«Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община на Харьковщине», – говорится в публикации.
Президент Украины уточнил, что сейчас спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате удара.
В то же время поддерживаемая российскими властями «администрация Донецка» сообщает, что в субботу вечером украинские войска нанесли удар по городу.
«Глава Донецка» Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела горит одно из зданий Университета экономики и торговли. По утверждению Кулемзина, при ударе использовались кассетные боеприпасы.
В соцсетях публикуются видео, на которых видно здание университета с горящей крышей.
Представители Украины сообщения об ударе по Донецку не комментировали.