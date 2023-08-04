В Баку пожар в многоэтажном жилом доме заявление МЧС
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в доме по улице И.Гаджиева Бинагадинского района Баку.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар на балконе трехкомнатной квартиры на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, удалось потушить, не дав огню распространиться на всю квартиру.
В результате пожара сгорели конструкции балкона, пластиковая оконная рама, двигатель кондиционера и холодильник.