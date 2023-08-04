Мафиози 11 лет скрывался от правосудия, но погорел на любви к футболу

Празднование чемпионства футбольной команды «Наполи» дорого обошлось для Винченцо Ла Порте, который в течение 11 лет скрывался от итальянской полиции. Об этом сообщает телеканал Sky.

Согласно информации, 60-летний Ла Порте был близок к клану Контини, входящему в преступный синдикат «Альянс Секондильяно». Последние 11 лет мужчина скрывался от правосудия на греческом острове Корфу.

Опознать и задержать его полиция смогла после того, как в соцсетях отследила фотографию, на которой преступник запечатлен в атрибутике неаполитанского клуба на праздновании победы «Наполи» в ежегодном чемпионате.

После этого была проведена совместная операция двух стран по задержанию мафиози.

За годы, проведенные в бегах, Ла Порте был осужден заочно, предположительно являясь покровителем преступного сообщества, в течение многих лет занимавшегося налоговым мошенничеством. Теперь ему предстоит отбыть тюремный срок в 14 лет и 4 месяца. «Наполи» в прошлом сезоне в третий раз в истории и впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии. Предыдущие две победы в Серии А неаполитанцы одержали в составе с Диего Марадоной.