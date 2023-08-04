В США одобрили первую таблетку от послеродовой депрессии

До сих пор для лечения послеродовой депрессии (ПРД) применялись только препараты, которые нужно вводить при помощи внутривенной инъекции. Производители лекарства, компании Sage Therapeutics и Biogen, заявили, что таблетки должны появиться в продаже в конце этого года. Их цена пока не объявлена.

В США впервые одобрили таблетку для применения во время послеродовой депрессии. Американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) решило, что препарат зуранолон, продаваемый под торговой маркой Zurzuvae, можно принимать один раз в день в течение двух недель. Об этом информирует BBC.

«Послеродовая депрессия — это серьезное и потенциально опасное для жизни расстройство, при котором женщины испытывают тоску, вину, бесполезность, и даже, в тяжелых случаях, думают о причинении вреда себе или ребенку», — говорит Тиффани Фарчионе, глава психиатрического центра FDA.

«И поскольку послеродовая депрессия может разрушить связь матери и ребенка, она также способна оказывать воздействие на физическое и эмоциональное развитие ребенка», — отметила Фарчионе, добавив, что новые таблетки могут помочь многим женщинам, пытающимся справиться «со сложными, а иногда и опасными для жизни переживаниями».

Клинические испытания показали, что таблетка помогла значительно уменьшить симптомы депрессии в течение трех дней после первого приема. По данным FDA, действие препарата продолжалось через четыре недели после последней дозы.

FDA отмечает, что наиболее распространенными побочными эффектами от приема препарата Zurzuvae могут быть сонливость, головокружение, диарея, усталость, простуда и инфекции мочевыводящих путей. Агентство также сообщило, что на этикетке содержится предупреждение о том, что Zurzuvae может повлиять на способность человека управлять автомобилем и выполнять другие потенциально опасные действия.