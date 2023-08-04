31-я неделя протестов против судебной реформы в Израиле

В Израиле протесты против судебной реформы продолжаются 31-ю неделю, хотя один из самых спорных документов уже одобрен Кнессетом (парламентом), а также несмотря на произошедший в субботу теракт в Тель-Авиве.

По всей стране протестовали сотни тысяч человек, сообщает The Jerusalem Post.