Атака на Украину продолжается. В небе «шахеды»

Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками-камикадзе и ракетами, сообщают украинские военные.

Воздушные силы ВСУ пишут в соцсетях, что армия РФ в ночь на воскресенье, 6 августа, запустила по Украине три группы иранских беспилотников типа «Шахед», которые были замечены над несколькими областями, в том числе Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской, Черкасской и Винницкой.

Они также предупреждают о ракетной опасности в Одесской области.