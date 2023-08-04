Джемаль Бустани, автор haqqin.az 02:48

По меньшей мере 13 человек были убиты в ходе вооруженного конфликта, вспыхнувшего в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильва, расположенного вблизи ливанского города Сидон (Сайда). Палестинцы всегда были беспокойными соседями для любой страны, которая предоставляла им земли под лагеря беженцев. Нет, поначалу-то чувство благодарности у них присутствовало – правда, длилось оно не очень долго.

Боевой опыт, военизированная, по сути, структура общества, чувство обиды и озлобления на мировую несправедливость, лишившую их родины – этот гремучий коктейль неизбежно приводил к тому, что «гости» пытались расширить сферу присутствия и влияния в стране пребывания, участвуя то в попытках переворота, как в Иордании, то во всевозможных интригах и заварушках локального значения. Шли годы – обитатели лагерей палестинских беженцев становились чуть терпимее к соседям, угроза от них несколько снизилась, но вот уровень автономности этих лагерей только возрастал. Как в Ливане, где этих лагерей ровно дюжина, двенадцать, и проживает в них четверть миллиона беженцев – внутри периметра всеми вопросами управляют палестинцы из фракции ФАТХ, а ливанская полиция и силы безопасности контролируют только внешний периметр и контрольно-пропускные пункты. Такая «автономия», по сути «государство в государстве» - самый что ни на есть питательный бульон для внутрипалестинских конфликтов. Это палестинцы к соседям стали чуть терпимее – ожесточенность же к сторонникам различных фракций у них с годами только возрастает. Кто-то обижен, что их обделяют при распределении выделяемых палестинцам международных средств, а кто-то считает себя и свою фракцию вполне достойной для того, чтобы получить сочный кусок власти и причитающихся с этим благ.

Раньше было проще – всем заправляли ФАТХ и ХАМАС, да еще две-три вертевшиеся вокруг них фракции, которые и решали, кто в лагерях палестинских беженцев хозяин жизни и смерти. Сейчас все по-иному. За последние полтора десятилетия в среде беженцев появилось более двух десятков (по самым приблизительным подсчетам) группировок различной численности и разной степени влиятельности, которые по-палестински жестоко и непримиримо начинают оспаривать существовавший баланс сил, требуя себе «места под солнцем». Именно так выглядит история и предпосылки вооруженного конфликта в лагере Айн-эль-Хильва на минувшей неделе, где силы безопасности ФАТХ вступили в боевое столкновение с «исламистами» - кавычки здесь из-за того, что эти и другие определения в отношении палестинских группировок весьма условны – из «Аш-Шабаб аль-Муслим», которая стремительно набирает популярность и поддержку в среде палестинских беженцев. Засада, устроенная боевиками этой группировки в Айн-эль-Хильва, расстреляла одного из руководителей контрразведки ФАТХ бригадного генерала Абу Ашрафа аль-Армуши и четырех его сопровождающих. Сначала в произошедшем обвинили другую группировку исламистского толка, Асбат аль-Ансар, но доказательств ее причастности не нашли, а вот в отношении «аш-шабабовцев» их было с избытком, после чего в ход пошли автоматы и минометы.