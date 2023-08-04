Дмитрий Рой, автор haqqin.az 03:02

Работа историка тяжела еще и тем, что, изучая архивные документы и реконструируя события минувшего, невозможно не проводить исторические параллели с днем сегодняшним. И понимаешь, что история повторяется даже в деталях, когда один «великий геополитик», уверенный в собственном историческом предназначении, совершил точно такое же вторжение, на полном скаку попав в заготовленную для него Западом ловушку. Для такого вывода не нужно быть семи пядей во лбу – достаточно внимательно изучить документы и материалы того периода, чтобы увидеть поразительные совпадения. Которые, возможно, закончатся тем же итогом. Но когда история кого-то из властителей чему-то учила? В эти дни исполняется 33 года с момента вторжения Ирака в Кувейт, конечным итогом которого стала американская оккупация Багдада и позорная смерть в петле Саддама Хуссейна. * * *

После вторжения иракцев в Кувейт в 1990-м году мир разделился на «до» и «после» - но тогда этого никто не сумел понять. А между тем иракская оккупация Кувейта стала началом масштабного переформатирования огромного пространства – от Северной Африки и до Афганистана. Его последствия до конца не осмыслены, и уж тем более – не изжиты. А потому еще долго будут с нами. Американцы полностью переиграли Саддама, легко заставив его играть по их сценарию и поступать, как было выгодно именно Вашингтону. Иракский диктатор всерьез думал, что он самостоятельный игрок – но и сам не заметил, как стал марионеткой, с 1990 по 2003 пройдя путь от «лучшего врага Америки» до международного пугала, чья казнь была встречена с облегчением даже теми, кто в какой-то момент ему сочувствовал. Поскольку если в 1990-м он был величав и грозен, то в 2003-м – просто жалок. В США очень точно просчитали психологический портрет Саддама, всерьез занявшись изучением его личности в конце 1979-го, когда срочно пришлось искать противовес аятолле Хомейни. Крайне амбициозный, с манией величия, с абсолютной уверенностью в своем историческом предназначении, маниакально жестокий и подозрительный, как сформулировали американские исследователи из специально созданной под «тему Саддама» экспертной группы, он как нельзя более подходил в качестве марионетки. Хотя сам, разумеется, думал совершенно иначе.

Сначала американцам без особого труда удалось втянуть его в войну против Ирана, через третьи руки и своих агентов влияния в его окружении создав у него впечатление, что заклятый противник Саддама, Иран, полностью ослаблен, армии у него нет, серьезного сопротивления он оказать не сможет. Не знаю, были ли тогда в Багдаде настроения «Тегеран за три дня», но что-то подобное и у диктатора, и у его близкого круга безусловно присутствовало, иначе он подошел бы как к замыслу операции вторжения в Иран, так и к ее планированию гораздо более тщательно. Кратковременной победоносной кампании не получилось. Война растянулась на долгие восемь лет, обернулась для обеих сторон огромными человеческими жертвами и катастрофическими экономическими издержками – да еще и закончилась точно на тех же границах, на которых и начиналась. Правда, это было поражением не только для Саддама, но и для стоявшего за его спиной Вашингтона, поскольку режим в Иране не только не пал, но еще и значительно укрепился. К тому же, вторжение Ирака позволили Тегерану избежать полномасштабной войны с непредсказуемым итогом – нация сплотилась вокруг аятоллы Хомейни, отказавшись от политических распрей ради сохранения территориальной целостности страны и отпора иностранному агрессору.

Но больше неудачных итогов вторжения Хуссейна больше беспокоило состояние дел в обескровленной экономике Ирака. Народ стремительно нищал, над страной висели огромные кредиты – а сам Саддам больше американцам был не очень-то и нужен. Как антииранский козырь он не сыграл, а его амбиции стать самым важным и влиятельным политиком в регионе и в особо чувствительном тогда для американцев Персидском заливе – стали вызывать серьезное беспокойство у Вашингтона. Проблема для американцев заключалась только в одном – заставить Саддама совершить шаг, после которого от него отвернулся бы весь арабский мир. А вот американцы бы выступали в роли этого мира спасителей. Такие, знаете ли, все в белом. После анализа ситуации решение нашлось. Агрессию Багдада решено было направить на Кувейт, к которому Саддам давно предъявлял претензии – дескать, эти «жирные коты» давно у Ирака с помощью технологий «наклонного бурения», которые сами же американцы кувейтцам и поставили - «нефть ворует». И наворовал, по подсчетам иракских «бухгалтеров» на 14 миллиардов долларов.