Благодаря действиям украинских воинов Россия перебрасывает в район города Бахмут новые силы и закрепляет их там, несмотря на то, что ВСУ снизили темп проведения операций, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

После того как украинские войска провели ряд операций возле Бахмута, Россия перебросила в район города дополнительные части. В том числе для поддержки оборонительных операций вокруг населенного пункта были стянуты элитные формирования десантников.

«Украинские операции вокруг Бахмута стянули дополнительные российские части и формирования в район Бахмута и удержали российские силы в этом районе, что, вероятно, было одной из их главных целей...» - отметили аналитики.

В ISW добавили, что переброшенных в Бахмут военнослужащих Россия могла бы использовать для усиления обороны на юге или поддержки попыток наступления в Харьковской и Луганской областях.