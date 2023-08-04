Юлия Медведева, специально для haqqin.az 10:51

Сообщается, что пришедшая в результате переворота к власти в Нигере военная хунта обратилась за помощью к российской ЧВК «Вагнер». Не зря, ох, не зря сторонники хунты в Ниамее, столице Нигера, скакали и кричали на митингах в колпаках цвета российского флага и размахивали такими же знаменами. Был и у таких действий, как выясняется, глубокий смысл.

Информация об обращении нигерийской хунты за помощью к «пригожинским музыкантам» закрыла сразу несколько неясностей в ситуации последних недель. Получен ответ на два принципиально важных вопроса: во-первых, теперь совершенно понятно высокомерное игнорирование самопровозглашенного нового лидера страны Абдурахмана Чиани всех посреднических усилий по урегулированию кризиса со стороны ЭКОВАС. Во-вторых, сняты все недоумения по поводу ближайшей судьбы вроде как «опального мятежника» Евгения Пригожина и его музыкантов. Появившись на форуме «Россия - Африка» и непринужденно общаясь на нем со старыми знакомцами с Черного континента, он однозначно продемонстрировал, что все еще на коне, все еще в обойме и будет по-прежнему заниматься Африкой. Что, в общем-то, глубоко логично. Ну не кого-то же из «питомцев Шойгу» туда отправлять, а у «Повара» там и связи, и инфраструктура, и прочие важные вещи, которые он сам же и создавал, и перехватить которые у него Кремль попросту не сможет. А значит, в Ниамею ему сейчас дорога на большие дела, на поддержку очередного «лидера антиколониального движения», к вящей досаде Парижа и Вашингтона.

Нигер стал пятой страной в Западной Африке после Мали, Гвинеи, Буркина-Фасо и Чада, где власть была захвачена военными с 2020 года в результате переворота. И что характерно: с хунтами в Мали, Буркин-Фасо, а теперь и Нигера у «Вагнера» и стоящего за ним Кремлем сразу установилось полное взаимопонимание. Ну как взаимопонимание – Москва пообещала им полную поддержку «в обеспечении безопасности, территориальной целостности и борьбе с колониализмом». Я далек от мысли, что эти перевороты конструировались в Москве, в Африке перевороты - дело обычное, но очевидно, что Кремль сейчас активно старается этим воспользоваться, формируя в Западной Африке «дугу нестабильности» для того, чтобы использовать эту карту в переговорах с Западом. Все государства, где к власти пришли военные хунты, пусть и по-разному, но важны для Запада. И в плане поставок ресурсов – уран для Франции, и в плане борьбы с джихадистскими группировками на Африканском континенте. Все, что раньше называлось «Аль-Каидой» и «Исламским государством» переместилось сейчас туда, в благословенные для них края, где о «правильном» Исламе имеются самые смутные представления, зато государственные структуры слабы, хоть целую сеть вилаятов создавай, откусывая сразу по солидному району у тамошних стран.