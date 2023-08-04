Алекс - Юстасу: Срочно нужна помощь, очень жду главная тема
Сообщается, что пришедшая в результате переворота к власти в Нигере военная хунта обратилась за помощью к российской ЧВК «Вагнер».
Не зря, ох, не зря сторонники хунты в Ниамее, столице Нигера, скакали и кричали на митингах в колпаках цвета российского флага и размахивали такими же знаменами. Был и у таких действий, как выясняется, глубокий смысл.
Информация об обращении нигерийской хунты за помощью к «пригожинским музыкантам» закрыла сразу несколько неясностей в ситуации последних недель. Получен ответ на два принципиально важных вопроса: во-первых, теперь совершенно понятно высокомерное игнорирование самопровозглашенного нового лидера страны Абдурахмана Чиани всех посреднических усилий по урегулированию кризиса со стороны ЭКОВАС.
Во-вторых, сняты все недоумения по поводу ближайшей судьбы вроде как «опального мятежника» Евгения Пригожина и его музыкантов. Появившись на форуме «Россия - Африка» и непринужденно общаясь на нем со старыми знакомцами с Черного континента, он однозначно продемонстрировал, что все еще на коне, все еще в обойме и будет по-прежнему заниматься Африкой.
Что, в общем-то, глубоко логично. Ну не кого-то же из «питомцев Шойгу» туда отправлять, а у «Повара» там и связи, и инфраструктура, и прочие важные вещи, которые он сам же и создавал, и перехватить которые у него Кремль попросту не сможет. А значит, в Ниамею ему сейчас дорога на большие дела, на поддержку очередного «лидера антиколониального движения», к вящей досаде Парижа и Вашингтона.
Нигер стал пятой страной в Западной Африке после Мали, Гвинеи, Буркина-Фасо и Чада, где власть была захвачена военными с 2020 года в результате переворота. И что характерно: с хунтами в Мали, Буркин-Фасо, а теперь и Нигера у «Вагнера» и стоящего за ним Кремлем сразу установилось полное взаимопонимание. Ну как взаимопонимание – Москва пообещала им полную поддержку «в обеспечении безопасности, территориальной целостности и борьбе с колониализмом».
Я далек от мысли, что эти перевороты конструировались в Москве, в Африке перевороты - дело обычное, но очевидно, что Кремль сейчас активно старается этим воспользоваться, формируя в Западной Африке «дугу нестабильности» для того, чтобы использовать эту карту в переговорах с Западом.
Все государства, где к власти пришли военные хунты, пусть и по-разному, но важны для Запада. И в плане поставок ресурсов – уран для Франции, и в плане борьбы с джихадистскими группировками на Африканском континенте. Все, что раньше называлось «Аль-Каидой» и «Исламским государством» переместилось сейчас туда, в благословенные для них края, где о «правильном» Исламе имеются самые смутные представления, зато государственные структуры слабы, хоть целую сеть вилаятов создавай, откусывая сразу по солидному району у тамошних стран.
Поэтому военные перевороты, получающие затем поддержку из Москвы – это достаточно неприятно, поскольку ведет к хаотизации Западной Африки и создают предпосылки для большой войны здесь. И пока ни Запад, ни государства ЭКОВАС не знают, как на это реагировать. Та же экономическая блокада Нигера вряд ли будет достаточно эффективной мерой, чтобы сместить местную хунту в стране, которая находится на очень низком уровне экономического развития.
Что же касается прямого военного вторжения, то хотя у государств ЭКОВАС он практически готов, только детали отшлифовать, но большой вопрос, пойдут ли они на это, поскольку у самих проблем, в том числе в сфере безопасности, «полон рот». К тому же у нигерийской хунты пять границ, откуда они могут получать помощь: Мали, Буркина-Фасо, Чад, Алжир и Ливия, а это способно серьезно осложнить проведение любой военной операции.
Кстати, примерно в такой же ситуации и «Вагнер». Поскольку в качестве силы против иррегулярных формирований-то он хорош, спору нет, но в Нигере, случись что, его ожидает противостояние совсем другого уровня. С кадровыми армиями, пусть африканскими – но все же армиями с соответствующим вооружением и иностранными советниками.
Украинский опыт «вагнеров» при таких условиях был не слишком удачен, к тому же еще весьма болезненным. И это при том, что в Украине у них был тыл с коротким логистическим плечом, что позволяло им худо-бедно восполнять расход боеприпасов, получать подкрепления и так далее. В Африке в случае масштабной кампании в Нигере у них этого в достаточном количестве не будет.
Вокруг Нигера сейчас установилось не хрупкое равновесие – просто стрелки на незримых весах пока замерли и могут сдвинуться в любой момент, а там – война план покажет. Если на нее противоборствующие стороны все же решатся, а в этом с каждым днем остается все меньше сомнений.