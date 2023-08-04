ООН: Некоторые страны безрассудно бряцают ядерным оружием

Ядерная тень, нависшая над холодной войной, появилась вновь, и некоторые страны вновь безрассудно бряцают ядерным оружием, угрожая применить эти средства уничтожения. Об этом в своей речи по случаю 78-й годовщины атомных взрывов в Хиросиме заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Недоверие и раскол растут. Перед лицом этих угроз мировое сообщество должно выступить единым фронтом. Любое применение ядерного оружия неприемлемо. Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая, как государства, обладающие ядерным оружием, стремятся создать еще более опасное оружие», - заявил Гутерриш.

Как отметил генсек ООН, повестка дня призывает государства-члены в срочном порядке подтвердить приверженность построению мира, свободного от ядерного оружия, и укрепить глобальные нормы, запрещающие его применение и распространение.

«До их полной ликвидации государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство никогда его не применять. Единственный способ устранить ядерный риск - это ликвидировать ядерное оружие», - сказал он.

По словам Гутерриша, Организация Объединенных Наций продолжит сотрудничать с мировыми лидерами в целях укрепления глобального режима разоружения и нераспространения, в том числе посредством Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрещении ядерного оружия.