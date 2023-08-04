Депутаты призвали Шольца передать Киеву дальнобойные ракеты

По словам депутата, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается не так быстро, как хотелось бы, и украинская армия не имеет какой-либо серьезной авиации для поддержки.

«Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию», - пояснил Шварц.

Депутат считает, что Берлин теряет время, отказываясь от поставок крылатых ракет также, как было в ситуации с поставками танков. В ответ на опасения министра обороны ФРГ Бориса Писторуса по поводу возможности применения Taurus по территории России, депутат напомнил, что у ВСУ уже есть средства, чтобы наносить удары по объектам в РФ - это артиллерийские системы Mars и HIMARS.

До этого Минобороны ФРГ отказывалось поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты типа Taurus.