Депутаты призвали Шольца передать Киеву дальнобойные ракеты
Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц впервые призвал канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
По словам депутата, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается не так быстро, как хотелось бы, и украинская армия не имеет какой-либо серьезной авиации для поддержки.
«Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию», - пояснил Шварц.
Депутат считает, что Берлин теряет время, отказываясь от поставок крылатых ракет также, как было в ситуации с поставками танков. В ответ на опасения министра обороны ФРГ Бориса Писторуса по поводу возможности применения Taurus по территории России, депутат напомнил, что у ВСУ уже есть средства, чтобы наносить удары по объектам в РФ - это артиллерийские системы Mars и HIMARS.
До этого Минобороны ФРГ отказывалось поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты типа Taurus.