Ким Чен Ын приказал увеличить производство оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание оборонным заводам увеличить объемы производства. Это произошло через две недели после визита в Пхеньян российского министра обороны Сергея Шойгу.

Как сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК, Ким проинспектировал работу ряда заводов, производящих ракетные двигатели, артиллерию, стрелковое и другое оружие, и приказал увеличить мощности производства для "укрепления обороноспособности страны".

Его необычные визиты на многочисленные оружейные заводы в течение нескольких дней произошли, когда Пхеньян пытается разработать разнообразное стратегическое и обычное оружие и проводит показательные демонстрации ряда вооружений.

Отмечается, что Ким выразил удовлетворение проведенной модернизацией производства крупнокалиберных снарядов для реактивных систем залпового огня. При этом он отметил необходимость начать производство новых видов вооружений, в частности, снарядов и стрелкового оружия.