Европейцев призывают покинуть Ливан

Как сообщают арабские СМИ, призывы перечисленных стран прозвучали из-за того, что в Ливане в крупнейшем лагере палестинских беженцев в течение нескольких дней проходили столкновения между членами группы ФАТХ президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и боевиками исламистских группировок.

В результате четырехдневных боев в лагере Айн-аль-Хильве недалеко от южного портового города Сидон 13 человек погибли, десятки получили ранения и тысячи были перемещены.

ФАТХ обвинил исламистов в расстреле военного генерала ФАТХа Абу Ашрафа аль-Армуши в лагере 30 июля.

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте поздно вечером в пятницу опубликовало заявление, в котором призвало своих граждан избегать поездок в районы, где происходят «вооруженные конфликты», а также быстро покинуть Ливан.