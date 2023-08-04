Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 12:10

«Путин создает региональные частные военные компании (ЧВК) с тем, чтобы вовлечь в войну в Украине как можно больше людей, увеличивая число ответственных за грядущее поражение российской армии и, одновременно, снимая вину с себя лично». Такова точка зрения Андреаса Умланда, аналитика стокгольмского Центра изучения Восточной Европы при Шведском институте международных отношений, прокомментировавшего по просьбе haqqın.az принятый Госдумой закон, который позволяет регионам России иметь собственные военные компании. По словам эксперта, такие факты, как увеличение призывного возраста россиян до 30 лет, предоставление губернаторам права создавать собственные военные формирования, разрешение оснащать Росгвардию танками, артиллерией и другим тяжелым вооружением являются следствием неудач российских войск на украинском фронте, где ВСУ медленно, но верно освобождают одну оккупированную территорию за другой.

В тоже время, Москву не могут не настораживать вылазки на российскую территорию антипутинских русских военных отрядов, а также нарастающая угроза переноса боевых действий непосредственно на территорию России. «В результате, Кремль создает видимость тотальной мобилизации, так сказать, перехода к большой войне, - отмечает Умланд. - По замыслу Кремля, эти решения призваны сыграть роль психологического фактора и стать своеобразным сигналом Украине и Западу о том, что Москва готова к любому ходу событий. Как говорится, Россия за ценой не постоит». Шведский аналитик убежден, что неудавшийся путч Евгения Пригожина основательно пошатнул позиции Владимира Путина, поскольку «марш справедливости» вагнеровцев вызвал массовое недовольство властью как среди представителей военной элиты, так и в гражданском обществе. «Очевидно, что Пригожин — лишь вершина айсберга путинской оппозиции, - считает эксперт. – Теперь же Путин предпринимает превентивные меры на все случае жизни, от путча собственных силовиков до акций гражданского неповиновения недовольных россиян. Лично для Путина внутриполитический эффект от провалов его армии на украинском фронте – это вопрос экзистенциальный, поскольку каждая новая неудача в Украине будет расшатывать его власть и в конечном счете ситуация станет угрожать жизни президента России».

По мнению Андреаса Умланда, в окружении самого Путина и близких к нему людей найдутся силы, которые в силу собственного понимания патриотизма или ради личных интересов решат любыми способами нейтрализовать лидера России. «В отличии от СССР, в путинской России нет идеологии, которая объединяла бы правящую элиту, - говорит шведский эксперт. - В распоряжении Кремля нет мощной, вездесущей, всепроникающей идеологии, верой и правдой служившей советским коммунистам или немецким нацистам. Россия, начисто лишенная идеологических скреп, держится исключительно за счет коррупции. Следовательно, стоит только элитам увидеть угрозу непосредственно в Путине, как режим неминуемо рухнет. Думаю, уже в ближайшие месяцы в России возможны серьезные перемены. В то же время, трудно предугадать, в какую сторону развернется вектор событий после того, как Путин будет отстранен от власти. Это могут быть межэлитные разборки и даже совершенно неожиданные повороты событий, такие, к примеру, как президентские выборы с участием Навального». По словам Умланда, сегодня на Западе мнения в отношении будущего РФ разделились. Точка зрения США, Германии, Италии и ряда других стран напоминает отношение Запада к Советскому Союзу начала 90-х годов ХХ века. Тогда тоже были опасения, что распад Советского Союза, при котором трудно предугадать, в чьи руки попадут гигнтские запасы ядерного оружия, может обернуться глобальной катастрофой. А вот центральноевропейские страны - Польша, Чехия, Прибалтика, а также Канада с Великобританией видят в распаде РФ реальный шанс построить на руинах путинской России демократические государство. “Лидеры этих государств считают, что смещении Путина, даже если на смену ему придет консервативная фракция кремлевского режима, приведет к новому подходу российской власти к конфликту в Украине, - говорит Умланд. – По их мнению, перемены в России в сторону относительной демократизации возможны только при тектонических сдвигах в высших эшелонах власти. Будет ли это дворцовый переворот, военный мятеж или какая-то революционная ситуация предугадать сложно. В то же время, пригожинский марш на Москву продемонстрировал, что в России возможен любой сценарий. Пока мы видим некую фундаментальную нестабильность, и ситуация может взорваться в любой момент. Многое зависит от самого Путина, от его психологического состояния и способности удержать в руках пошатнувшуюся власть. На данный момент Кремль всеми силами старается продемонстрировать, что все под контролем. Но мятеж Пригожина однозначно развеял ауру всемогущего кремлевского диктатора».