В Баку будет жарко
В Баку и на Апшеронском полуострове 7 августа ожидается погода без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман, прогнозируется юго-восточный ветер.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 32-37° тепла.
В регионах Азербайджана также прогнозируется погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 12-17°, днем - 20-25° тепла.