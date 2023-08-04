Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в районе 11 часов беспилотник пытался прорваться в Москву, на подлете он был уничтожен силами ПВО.

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на посадку и вылет самолетов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сейчас 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны, следует из данных онлайн-табло.

По данным одного из российских телеграм-каналов, в аэропорту введен план «Ковер». Он вводится при обнаружении в небе объектов, которые могут помешать взлету или приземлению авиалайнеров.

Сообщается, что пассажирам, ожидающим посадки на рейсы, объявили, что вылеты задерживаются из-за закрытия воздушной зоны.