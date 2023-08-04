Икрам Нур, автор haqqin.az 12:52

Они все-таки сделали это. Имран Хан арестован. И теперь в Исламабаде вздохнули с облегчением, считая, что устранили главную угрозу для властей на предстоящих выборах. Но, судя по всему, успокаиваться пакистанским властям рано, поскольку их проблемы, связанные с Имраном Ханом, только начинаются. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован после того, как суд приговорил его к трем годам тюремного заключения. Обвинительный приговор, который был вынесен заочно, запрещает Хану занимать политические должности в течение следующих пяти лет.

Ни одному премьер-министру в истории Пакистана не удавалось завершить свой пятилетний срок пребывания в должности, как того требует конституция страны. Хан стал седьмым бывшим премьер-министром, который был арестован по обвинению в коррупции. Вот только в это раз пакистанская улица в приговор экс-премьеру, в отличие от ситуаций с его предшественниками, верить отказывается категорически. Близкие к правительству газеты в течение нескольких месяцев публиковали зловещие истории, в которых утверждалось, что Хан и его жена получали во время поездок за границу щедрые подарки. Роскошные часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки, парфюмерию и другие предметы роскоши. И все это на миллионы долларов. Но вот дошло дело до суда, и в 30-страничном вердикте пакистанцы читают, что за четыре года премьерства Имран Хан разными путями, «предаваясь безудержной коррупции», незаконно обогатился на… 500 тысяч долларов США. Ай-яй-яй, конечно, но на фоне коррупции старых кланов и их ставленников в премьеры – сущие «семечки», в коридорах власти Исламабада о таких суммах и говорить-то неприлично.

Тут еще общественность и журналистов порадовала пресс-секретарь правительства Марриюм Аурангзеб, заявившая буквально следующее: «Сегодня был арестован вор. Любые переговоры с ним сейчас будут затруднены, потому что он будет сидеть в тюрьме». «А почему тогда экс-премьер Наваз Шариф, брат, на секундочку, нынешнего премьера, которому вменялось хищение почти 3 миллиардов долларов, спокойно чувствует себя в Лондоне и даже собирается возвращаться на родину, не опасаясь судебного преследования? - задают Аурангзеб вопрос оппозиционные газеты. – С него все обвинения сняты? А где можно посмотреть решение суда на эту тему?» С момента отстранения Имрана Хана с поста премьера в результате вотума недоверия в парламенте против него было возбуждено 150 (прописью – сто пятьдесят) судебных дел - от обвинений в коррупции до терроризма и подстрекательства к государственному перевороту. 500 тысяч долларов, то ли похищенных, то ли растраченных – согласитесь, достаточно скромный итог этих усилий властей. И чем больше негативной информации об Имране Хане выдают власти Пакистана, чем больше они запрещают его изображения и даже упоминания о нем в прессе или на телеканалах – тем сильнее становится «эффект Барбры Стрейзанд», то есть тем больше растет его популярность. К примеру, недавнее его видео в личном аккаунте TikTok за 36 часов набрало более 135 миллионов просмотров и 4,5 миллиона лайков.