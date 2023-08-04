Kontakt запустил акцию, заслуживающую особого внимания РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В сети магазинов Kontakt настало время для акции, заслуживающей особого внимания. До 13 августа зайдите в магазины сети и ознакомьтесь со всеми возможностями. Поскольку в рамках вышеупомянутой акции сеть предлагает скидки до 50% при покупке наличными и очень выгодные условия для покупки в рассрочку.

Так, вы сможете купить смартфоны, которые вы давно желали приобрести, в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль и посуду - в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов, и самое главное, без комиссии.

Более того, всем клиентам сети предоставляется возможность выиграть электромобиль Volkswagen ID.4, бросив «Шеш-Гоша».

Сообщаем, что в этом году в акции «Шеш-Гоша» первый электромобиль уже нашел своего счастливого обладателя.

Теперь давайте вместе взглянем на некоторые из привлекательных предложений. Итак, при покупке наличными вы сможете приобрести:

  • Холодильник Samsung емкостью 321 л с системой разморозки NoFrost всего за 999 манатов вместо 1620;
  • Двухскоростной блендер Braun мощностью 800 Вт всего за 89 манатов вместо 150;
  • Утюг Philips мощностью 2000 Вт с керамической подошвой всего за 39 манатов вместо 100;

А также:

Поэтому спешите в ближайший магазин Kontakt, чтобы воспользоваться всеми выгодными предложениями! Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в Колл-центр *6060.