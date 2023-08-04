В сети магазинов Kontakt настало время для акции, заслуживающей особого внимания. До 13 августа зайдите в магазины сети и ознакомьтесь со всеми возможностями. Поскольку в рамках вышеупомянутой акции сеть предлагает скидки до 50% при покупке наличными и очень выгодные условия для покупки в рассрочку.

Так, вы сможете купить смартфоны, которые вы давно желали приобрести, в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль и посуду - в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов, и самое главное, без комиссии.

Более того, всем клиентам сети предоставляется возможность выиграть электромобиль Volkswagen ID.4, бросив «Шеш-Гоша».

Сообщаем, что в этом году в акции «Шеш-Гоша» первый электромобиль уже нашел своего счастливого обладателя.

Теперь давайте вместе взглянем на некоторые из привлекательных предложений. Итак, при покупке наличными вы сможете приобрести:

Холодильник Samsung емкостью 321 л с системой разморозки NoFrost всего за 999 манатов вместо 1620 ;

емкостью 321 л с системой разморозки NoFrost всего за манатов вместо ; Двухскоростной блендер Braun мощностью 800 Вт всего за 89 манатов вместо 150 ;

мощностью 800 Вт всего за манатов вместо ; Утюг Philips мощностью 2000 Вт с керамической подошвой всего за 39 манатов вместо 100;

А также:

Односпальную молодежную кровать Odunçu всего за 10 манатов в месяц при покупке в рассрочку;

всего за манатов в месяц при покупке в рассрочку; Кондиционер Hoffmann площадью охвата 30-40 м² всего за 49 манатов в месяц при покупке в кредит.

Поэтому спешите в ближайший магазин Kontakt, чтобы воспользоваться всеми выгодными предложениями! Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в Колл-центр *6060.