Турция пытается возобновить зерновую сделку

Турция прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате.

В Анкаре с этой целью продолжают дипломатические контакты с представителями ООН, России и Украины как сторонами стамбульских договоренностей, рассчитывая восстановить работу существующего зернового коридора.

Турецкая сторона поддерживает функционирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, рассчитывая на возвращение в его состав российской делегации.