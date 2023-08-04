Киев могли эвакуировать

Киев был «на грани эвакуации» из-за интенсивности российских ударов по энергетической инфраструктуре этой зимой, сообщает The Times со ссылкой на одного из полковников ВСУ.

«16 декабря было воздушное сражение, которое определило судьбу столицы. Тогда было выпущено 49 крылатых ракет. Если бы этот удар допустили, Киев бы пришлось эвакуировать», - рассказал он.

Однако, по словам военнослужащего, поставки западных систем ПВО стабилизировали положение. Тем не менее сейчас запас ракет к ним на исходе. В случае повторения кампании ударов по энергетике Украины эта зима будет гораздо более тяжелой.