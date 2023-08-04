III Игры стран СНГ пройдут в Гяндже

III Игры стран СНГ, которые пройдут в 2025 году, примет Гянджа. Об этом сегодня сообщила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

«Гянджа – второй по величине город в Азербайджане. Гянджа в 2025 году избрана столицей Содружества Независимых Государств, и символично, что и Игры пройдут там. В этом году в Гяндже завершается строительство современного Олимпийского спорткомплекса. Кроме того, уже есть определенная инфраструктура, которая функционирует.

Определим виды спорта, которые войдут в программу Игр. После этого решим насчет того, будут ли задействованы другие регионы. К примеру, Мингячевир, Гёйгёль и т.д.

В приоритете будут олимпийские виды спорта. Также ожидается включение в программу самых популярных неолимпийских видов и национальные виды спорта. Даты проведения Игр пока не определены».

Напомним, I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в Казани. II Игры проходят в эти дни в Минске.