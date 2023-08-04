ЕС может дать зеленый свет Турции

Евросовет осенью обсудит доклад об отношениях между ЕС и Турцией, рассмотрит дальнейшие этапы членства страны в Евросоюзе и модернизации визового режима, сообщило турецкое информагентство İhlas (IHA), ссылаясь на источники среди дипломатов в Брюсселе.

"Турция остается страной-кандидатом и ключевым партнером во многих областях, представляющих взаимный интерес", - цитирует источник агентство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что присоединение Швеции к Североатлантическому блоку будет возможно после того, как Турцию примут в Европейский союз.

Позже генсек Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился направить в турецкий парламент бумаги для утверждения шведской заявки на присоединение к альянсу.