Джавад Шабири, автор haqqin.az 14:53

Наркотики - безоговорочно зло. Наркоторговцы - что наркобароны, что пушеры, или, как их называют в Иране هل دهنده ها, «толкатели» – безусловно, мерзость. Но как быть с тем, что чем больше их казнят, тем больше их появляется? Может быть, отчасти дело не в их порочности, а в общественном устройстве, толкающем их в этот бизнес? Центров реабилитации наркоманов только в Тегеране сейчас создано 13 общей вместимостью на 47 676 человек. А сейчас стоит вопрос об увеличении вместимости еще на четверть. Большую часть «товара» наркоманы Тегерана получают из провинции Систан-Белуджистан. И как ни старается полиция, сколько мелких наркоторговцев ни казнят, большие рыбы успешно проскальзывают через полицейские сети – этот поток не сокращается.

Все больше молодых людей из иранского Белуджистана вовлекаются в этот бизнес, готовые рискнуть даже жизнью, лишь бы вырвать свои семьи из нищеты и самим получить шанс на будущее. А это уже не звонок – это набат о социальной неблагополучности этой иранской провинции. С июля 2023 года на столах местных жителей все меньше еды. Даже мука стала недоступной, а многочасовые очереди за хлебом у пекарен, наоборот, стали нормой. 5 июля двое мужчин, простояв в такой очереди несколько часов подряд, поссорились из-за места в ней. Ссора переросла в драку, в результате которой один из мужчин был убит. Дикость? Феномен? Нет, диагноз того, до чего дошла провинция за последние годы, когда правительство в Тегеране решало то вопросы реализации своих мечтаний после сделки с Западом, то, как сейчас впало в подтверждение «геополитической значимости» Ирана в регионе. И что в одном, что в другом случае безжалостно секвестрировали бюджетные ассигнования на самый депрессивный регион Ирана.

А ведь сорок лет назад Систан и Белуджистан называли не иначе как «житницей Ирана» из-за огромных посевных площадей пшеницы. Сегодня все это в прошлом. Нерациональное использование водных ресурсов и отсутствие государственных дотаций на поддержание земледелия и модернизацию систем водоснабжения привели к тому, что местные жители, для которых хлеб и чай были основой питания, теперь не могут себе этого позволить. «Наш регион очень беден, это не секрет, и то, что люди здесь спят на голодный желудок, не является чем-то новым. Но за последние месяцы ситуация резко ухудшилась, - написал мне недавно один из местных жителей, давний мой знакомый. – Если год назад мешок [40 кг] муки стоил 40 000 туманов [0,72 евро], то несколько месяцев назад он подорожал до 130 000 туманов [2,36 евро], а сейчас стоит 450 000 туманов [8,18 евро]». Плюс ко всему – всепроникающая и вездесущая иранская коррупция. Пекари или магазины, получающие по субсидированной цене пшеницу или муку, продают ее на черном рынке по рыночной цене или вывозят контрабандой. Три недели назад прокуроры провинции Систан и Белуджистан и примыкающей к ней провинции Голестан заявили об исчезновении с государственных складов 53 тысяч тонн пшеницы, которые словно растворились в воздухе.