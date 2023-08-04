Трамп рассказал, кто может предотвратить Третью мировую

«Я предотвращу Третью мировую войну, - заявил он на республиканском мероприятии по сбору средств в Южной Каролине. - Сегодня оружие настолько мощное, что оно способно уничтожить весь мир. Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось. И я действительно верю, что я единственный, кто сможет это сделать».

Он также отметил, что в случае избрания на пост президента США в ноябре следующего года добьется мирного урегулирования на Украине еще до своего прибытия в Овальный кабинет.

«Мы уладим это немедленно и справедливо не для одной или другой стороны. Мы уладим это справедливо», - добавил Трамп.