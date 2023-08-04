Азербайджанские гимнастки завоевали 3 медали на Играх стран СНГ в Минске ОБНОВЛЕНО 16:08
Групповая команда завоевала бронзу и в финале с мячами.
Таким образом, в активе наших граций уже три награды.
*** 15:34
На проходящих в Минске Играх стран СНГ Азербайджан завоевал вторую медаль в художественной гимнастике.
В финале со скакалками наша юниорская групповая команда заняла 3-е место.
Напомним, вчера наши девочки стали третьими в многоборье.
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