Азербайджанские гимнастки завоевали 3 медали на Играх стран СНГ в Минске ОБНОВЛЕНО 16:08

Отдел спорта

Групповая команда завоевала бронзу и в финале с мячами.

Таким образом, в активе наших граций уже три награды.

*** 15:34

На проходящих в Минске Играх стран СНГ Азербайджан завоевал вторую медаль в художественной гимнастике.

В финале со скакалками наша юниорская групповая команда заняла 3-е место.

Напомним, вчера наши девочки стали третьими в многоборье.