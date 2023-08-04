Украина не стала настаивать на своих условиях

Украина на переговорах в Саудовской Аравии не настаивала на принятии предложенной президентом Владимиром Зеленским формулы мира, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам источника, другие страны, участвовавшие в саммите в Джидде, не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своего мирного плана. По словам двух дипломатов, Киев также не настаивал на требовании о выводе российских войск.

Украина продолжит обсуждение условий мира с иностранными послами в Киеве. Саудовская Аравия планирует предложить создание рабочих групп для решения конкретных вопросов из украинской «формулы мира», включая ядерную и продовольственную безопасность, сообщает газета.

В переговорах участвовал и Китай, предложивший обсудить «красные линии» российской стороны. Пекин, как важнейший союзник Москвы, рассматривается как ключевая сторона для «создания тяги к переговорам», руководство Саудовской Аравии и Украина настаивали на участии Китая в переговорах в Джидде, пишет издание.

В ходе встречи Пекин представил свой мирный план из 12 пунктов. Он предлагает, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Европейские дипломаты, в свою очередь, указали, что безоговорочное прекращение огня может привести к замораживанию конфликта и позволить России укрепить свой контроль над украинской территорией.