Иран готовится встретить пехотинцев США баллистическими ракетами и «Шахедами» о развитии ситуации
В ответ на планы США разместить морских пехотинцев на борту нефтяных танкеров, следующих транзитом через Ормузский залив, Иран вооружает свой флот беспилотниками и ракетами с дальнобойностью до 1000 километров.
Комментируя данную ситуацию, представитель иранских вооруженных сил и бригадный генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что страны региона «способны самостоятельно обеспечивать безопасность Персидского залива».
Как пишет полуофициальное информационное агентство «Тасним», Шекарчи указал на то, что Персидский и Оманский заливы, равно как и весь Индийский океан, никакого отношения к Америке не имеют, и потому США не должны вмешиваться в дела региона.
На этом фоне государственное информационное агентство IRNA сообщило, что вооружение КСИР включает «различные типы беспилотников и несколько сотен крылатых и баллистических ракет с дальностью от 300 до 1000 километров».
Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил в субботу государственному телевидению, что новые ракеты обладают большей точностью, а также большей дальностью поражения.
«Наши крылатые ракеты могут атаковать несколько целей одновременно, а команды могут быть изменены даже после взлета», — сказал Тангсири.
На прошлой неделе силы Корпуса провели учения вокруг трех иранских островов в Персидском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты. Хоссейн Салами, командующий КСИР, выступил в субботу с очередной речью, высоко оценив “беспрецедентные”, по его выражению, достижения Исламской Республики в плане наращивания военно-морской мощи. Салами, в частности, сказал, что «присутствие врага у нас под боком больше не является абстрактной угрозой, но становится реальной возможностью. Именно поэтому мы вынуждены расширять наши оборонительные и военные возможности».
Командующий добавил, что Ирану удалось «преодолеть психологические барьеры, связанные с мифом о всемогуществе Штатов», подразумевая, что Тегеран больше не боится США.
Что касается позиции Вашингтона по этому вопросу, то ранее на этой неделе с его стороны поступило заявление о планируемой отправке вооруженных моряков и морских пехотинцев для обеспечения безопасности торговых судов, находящися в регионе. Данная мера продиктована тем, что участились случаи захвата и преследования Ираном мирных кораблей (подобные инциденты, впрочем, Тегеран мотивирует тем, что задержанные иранской стороной суда нарушили правила судоходства).
Напомним, что в прошлом месяце США заявили о намерении отправить на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16 вместе с военным кораблем для наблюдения за водными путями.
Усиление мер, направленных на обеспечение безопасности, объясняется тем, что примерно пятая часть мировых запасов сырой нефти проходит через Ормузский пролив между Ираном и Оманом. Предлагая защиту коммерческих судов, Соединенные Штаты, возможно, пытаются предотвратить то, что они считают неизбежной эскалацией со стороны Ирана на фоне отсутствия соглашения по иранской ядерной программе и продолжающихся санкций, которые привели к безнадежному экономическому положению Тегерана.
Но демонстрация силы также может быть частью американского плана по возобновлению боевых действий на Ближнем Востоке, которые должны наглядно продемонстрировать Саудовской Аравии и ее союзникам в Персидском заливе, что США по-прежнему являются абсолютным гарантом безопасности в регионе.
Сложившееся положение дел обсуждается на разных уровнях. Так, Центральное командование ВМС США объявило в минувший четверг, что вице-адмирал Брэд Купер недавно встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасемом Мохаммедом аль-Будаиви в Эр-Рияде, чтобы обсудить «морское сотрудничество для обеспечения свободной торговли на важнейших региональных водных путях и вблизи них».