В ответ на планы США разместить морских пехотинцев на борту нефтяных танкеров, следующих транзитом через Ормузский залив, Иран вооружает свой флот беспилотниками и ракетами с дальнобойностью до 1000 километров.

Как пишет полуофициальное информационное агентство «Тасним», Шекарчи указал на то, что Персидский и Оманский заливы, равно как и весь Индийский океан, никакого отношения к Америке не имеют, и потому США не должны вмешиваться в дела региона.

На этом фоне государственное информационное агентство IRNA сообщило, что вооружение КСИР включает «различные типы беспилотников и несколько сотен крылатых и баллистических ракет с дальностью от 300 до 1000 километров».

Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил в субботу государственному телевидению, что новые ракеты обладают большей точностью, а также большей дальностью поражения.

«Наши крылатые ракеты могут атаковать несколько целей одновременно, а команды могут быть изменены даже после взлета», — сказал Тангсири.

На прошлой неделе силы Корпуса провели учения вокруг трех иранских островов в Персидском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты. Хоссейн Салами, командующий КСИР, выступил в субботу с очередной речью, высоко оценив “беспрецедентные”, по его выражению, достижения Исламской Республики в плане наращивания военно-морской мощи. Салами, в частности, сказал, что «присутствие врага у нас под боком больше не является абстрактной угрозой, но становится реальной возможностью. Именно поэтому мы вынуждены расширять наши оборонительные и военные возможности».