Иран готовится встретить пехотинцев США баллистическими ракетами и «Шахедами» о развитии ситуации

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

В ответ на планы США разместить морских пехотинцев на борту нефтяных танкеров, следующих транзитом через Ормузский залив, Иран вооружает свой флот беспилотниками и ракетами с дальнобойностью до 1000 километров.

Комментируя данную ситуацию, представитель иранских вооруженных сил и бригадный генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что страны региона «способны самостоятельно обеспечивать безопасность Персидского залива».

Иран взял на себя ответственность за безопасность Персидского залива

Как пишет полуофициальное информационное агентство «Тасним», Шекарчи указал на то, что Персидский и Оманский заливы, равно как и весь Индийский океан, никакого отношения к Америке не имеют, и потому США не должны вмешиваться в дела региона.

На этом фоне государственное информационное агентство IRNA сообщило, что вооружение КСИР включает «различные типы беспилотников и несколько сотен крылатых и баллистических ракет с дальностью от 300 до 1000 километров».

Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил в субботу государственному телевидению, что новые ракеты обладают большей точностью, а также большей дальностью поражения.

«Наши крылатые ракеты могут атаковать несколько целей одновременно, а команды могут быть изменены даже после взлета», — сказал Тангсири.

На прошлой неделе силы Корпуса провели учения вокруг трех иранских островов в Персидском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты. Хоссейн Салами, командующий КСИР, выступил в субботу с очередной речью, высоко оценив “беспрецедентные”, по его выражению, достижения Исламской Республики в плане наращивания военно-морской мощи. Салами, в частности, сказал, что «присутствие врага у нас под боком больше не является абстрактной угрозой, но становится реальной возможностью. Именно поэтому мы вынуждены расширять наши оборонительные и военные возможности».

Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири

Командующий добавил, что Ирану удалось «преодолеть психологические барьеры, связанные с мифом о всемогуществе Штатов», подразумевая, что Тегеран больше не боится США.

Что касается позиции Вашингтона по этому вопросу, то ранее на этой неделе с его стороны поступило заявление о планируемой отправке вооруженных моряков и морских пехотинцев для обеспечения безопасности торговых судов, находящися в регионе. Данная мера продиктована тем, что участились случаи захвата и преследования Ираном мирных кораблей (подобные инциденты, впрочем, Тегеран мотивирует тем, что задержанные иранской стороной суда нарушили правила судоходства).

Напомним, что в прошлом месяце США заявили о намерении отправить на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16 вместе с военным кораблем для наблюдения за водными путями.

США заявили о намерении отправить на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16 вместе с военным кораблем для наблюдения за водными путями

Усиление мер, направленных на обеспечение безопасности, объясняется тем, что примерно пятая часть мировых запасов сырой нефти проходит через Ормузский пролив между Ираном и Оманом. Предлагая защиту коммерческих судов, Соединенные Штаты, возможно, пытаются предотвратить то, что они считают неизбежной эскалацией со стороны Ирана на фоне отсутствия соглашения по иранской ядерной программе и продолжающихся санкций, которые привели к безнадежному экономическому положению Тегерана.

Но демонстрация силы также может быть частью американского плана по возобновлению боевых действий на Ближнем Востоке, которые должны наглядно продемонстрировать Саудовской Аравии и ее союзникам в Персидском заливе, что США по-прежнему являются абсолютным гарантом безопасности в регионе.

Сложившееся положение дел обсуждается на разных уровнях. Так, Центральное командование ВМС США объявило в минувший четверг, что вице-адмирал Брэд Купер недавно встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасемом Мохаммедом аль-Будаиви в Эр-Рияде, чтобы обсудить «морское сотрудничество для обеспечения свободной торговли на важнейших региональных водных путях и вблизи них».