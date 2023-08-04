МВД просит купальщиков присматривать за своими отпрысками

Наблюдаются случаи, когда родители, отдыхающие на пляжах, оставляют своих малолетних детей без присмотра. Об этом заявили в пресс-службе МВД Азербайджана.

«Сегодня поступила информация о том, что 42 ребенка пропали без вести на пляжах столицы. Сотрудники полиции отыскали этих детей и передали родителям.

Просим родителей не оставлять детей без присмотра», - предупредили в МВД.