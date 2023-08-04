Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах.

В церемонии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, а в Хачмазском районе – руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев.

На мероприятии говорилось о последовательных мерах поддержки, реализуемых в направлении усиления социального обеспечения семей шехидов и участников войны, обеспечения их занятости, оказания реабилитационных услуг и т.д.

Члены семей шехидов и инвалиды войны выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за постоянное внимание и заботу, предоставление им новых квартир и частных домов.