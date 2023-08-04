В Баку напали на приют

Совершено нападение на приют Союза детей Азербайджана, сообщила глава Союза Кямаля Агазаде.

По ее словам, сегодня утром в приют привели двоих беспризорников. Затем их родители совершили нападение на приют, напугав здешних обитателей.

На место происшествия прибыли сотрудники управления общественной безопасности и задержали нарушителей спокойствия. Одна из задержанных заявила, что ребенок принадлежит ей, и она может отправить его побираться, когда ей захочется. Отец же пригрозил сжечь себя.