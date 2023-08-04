Эрдоган обсудит Азербайджан и Армению

Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 августа состоится заседание президентского кабинета.

В повестку в том числе вошли вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в целом ситуация на Южном Кавказе.

В ходе заседания планируется обсудить процессы внутренней и внешней политики, также среди приоритетных тем будут экономика и действия членов террористических организаций в некоторых западных странах. Кроме того, одной из ведущих тем внешней политики станет предполагаемый визит президента России Владимира Путина в Турцию.