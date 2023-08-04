Вооруженные силы Украины ракетами Storm Shadow нанесли удары по мостам в Крыму, ударили по мосту на Арабатской стрелке в Геническе Херсонской области, а также по Чонгарскому мосту в Крыму.

Назначенный РФ «глава» Херсонской области Сальдо заявил, что использованы 12 ракет Storm Shadow, 9 якобы сбила российская ПВО. Также он сообщил, что перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ и ранен один житель.

«Глава» Крыма Аксенов подтвердил ракетный удар: «Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет».