В Ираке заблокировали Telegram

В Ираке объявили о блокировке мессенджера Telegram на территории страны, сообщает издание Shafaq News.

В заявлении Министерства коммуникации Ирака было сказано, что такое решение принято с целью сохранения персональных данных граждан и национальной безопасности страны, что не соблюдалось мессенджером.

В документе подчеркнуто, что от управляющей компании мессенджера неоднократно требовали "сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию", однако руководство Telegram не отвечало на запросы властей.