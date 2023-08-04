Парковка в Азербайджане стала только безналичной

С 7 августа взимание платы за парковку транспортных средств будет осуществляться только в безналичном порядке.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Таким образом, с водителей не могут взиматься наличные платежи за использование уличных парковочных мест. В ведомстве советуют водителям учитывать это и не совершать незаконных платежей. Совершенно незаконно требовать от водителей наличные деньги за парковку.

Как сообщалось ранее, платежи будут осуществляться через мобильное приложение, посредством SMS и в платежном терминале. Внедрение платных парковок будет производиться постепенно, начиная с центра и 1-й зоны.