Россия и Китай провоцируют США

Россия и Китай на этой неделе направили к побережью Аляски военно-морские силы. Это была самая большая в истории флотилия, подошедшая к берегам США, сообщает The Wall Street Journal.

Чиновники США в комментарии изданию отметили, что 11 российских и китайских кораблей подошли к Алеутским островам. Суда патрулировали вблизи Аляски и не входили в американские территориальные воды.

За российскими и китайскими кораблями следили четыре американских эсминца и самолета P-8 Poseidon.

"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", - сказал капитан ВМС в отставке Брент Садлер.

Представитель Северного командования США подтвердил, что РФ и Китай патрулировали у берегов Аляски, но количество кораблей не уточнил. Он отметил, что патруль не расценивался как угроза.

При этом сенатор Дэн Салливан из Аляски заявил, что российско-китайский патруль был напоминанием о том, что США вступили в "новую эру авторитарной агрессии".

Посольства России и Китая не ответили на запрос The Wall Street Journal.