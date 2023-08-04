Умер бывший вратарь сборной России

"Не стало Вениамина Мандрыкина. Экс-голкипер ЦСКА ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня", - говорится в заявлении.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. 30 августа Мандрыкину исполнилось бы 42 года.

Вместе с ЦСКА страж ворот четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА впервые в истории российского футбола победил в Кубке УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.