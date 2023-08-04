Грузинский курорт полностью уничтожен оползнем

В результате оползня в Грузии полностью разрушен курорт Шови, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", - сказал Каладзе.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн кубометров земли. 7 августа в Грузии объявлен день траура.