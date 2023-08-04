Израильтянина избили в Германии из-за иврита

В берлинском районе Кройцберг неизвестными избит 19-летний турист из Израиля. Инцидент произошел вечером 5 августа, подозреваемые до сих пор не задержаны.

Сообщается, что двое израильтян, 18 и 19 лет, шли по улице, и один из них говорил по телефону на иврите, когда рядом остановилась машина.

Из машины вышли трое мужчин, один из них на немецком обратился к говорившему по телефону юноше. Поняв, что он не говорит по-немецки, мужчины сбили свою жертву с ног, а затем продолжили пинать ногами. Затем нападавшие сели в машину и скрылись.

Сообщается, что израильтян обратился за медицинской помощью в больницу. По словам медиков, юноша получил легкие травмы. Больница передала информацию о нападении в полицию.

Второй израильтянин в этом инциденте не пострадал.

Полиция Берлина начала расследование. Одна из версий следствия - нападение на антисемитской почве.