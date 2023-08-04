В Саудовской Аравии Глобальный Юг хочет отрезвить Россию наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

В Саудовской Аравии в городе Джидда на протяжении двух дней проходила встреча уполномоченных представителей более сорока стран, на которой обсуждались вопросы установления мира в Украине. Ее результаты можно оценить как негромкий, но уверенный успех Украины.

Встреча в Джидде стала следующим шагом после совместного рассмотрения различных мирных инициатив 24 июня в Копенгагене. В том обсуждении тоже приняли участие политические советники и советники по вопросам национальной безопасности целого ряда западных стран и стран так называемого Глобального Юга. Инициатива тогда принадлежала Украине и странам Большой семерки. Продолжение в короткие сроки и в расширенном составе – свидетельство заинтересованности сторон.

Результаты переговоров по Украине в Джидде можно оценить как негромкий, но уверенный успех Украины

В этот раз организатором мероприятия стала Саудовская Аравия - авторитетный региональный лидер. За счет этого удалось подключить к инициативе ключевых игроков со всех континентов, в частности, все страны БРИКС, кроме России.

То, что в Джидду приехал специальный представитель Китая, одна из главных удач. Мирная инициатива Пекина, о которой было объявлено весной, явно подвисла в воздухе, и китайское руководство, видимо, решило вместо обреченных попыток в одиночку сыграть роль посредника между Украиной и Россией, попытаться встроить свои предложения в международные усилия по поиску мира. Кроме того, в Джидде китайский представитель Ли Хуэй встретился с американскими представителями Джейком Салливаном и Викторией Нуланд. Возможности прямого дипломатического обмена между Китаем и США по такому важному поводу – уже само по себе серьезный прорыв.

The Wall Street Journal приводит слова незападного дипломата по поводу достигнутого взаимопонимания: «Консенсус в том, что это не конфликт в Европе, а конфликт, который влияет на продовольственную, энергетическую и экономическую стабильность во всем мире. И для его решения потребуется участие всех сторон». Этого и добивались инициаторы встречи. Как сказала министр иностранных дел Германии Бербок, «сигнал из Джидды заключается в том, что война затрагивает также жителей стран Африки, Азии и Южной Америки. Есть последствия и за пределами Европы - от будущего международного порядка до вопросов энергетической безопасности, роста цен на зерно и глобального продовольственного снабжения».

То, что в Джидду приехал специальный представитель Китая, одна из главных удач переговоров по Украине

Кстати, с этим связывают и согласие китайской стороны поучаствовать в мероприятии: будучи одним из основных покупателей украинского зерна, Китай почувствовал на себе последствие торпедирования Россией зерновой сделки.

Все отмечают как достижение Украины общее согласие участников, что принципы уважения суверенитета и территориальной целостности Украины должны быть положены в основу будущих мирных переговоров между Киевом и Москвой. Стремление России удержать захваченные территории не находит никакой поддержки и в формулу будущего мира в понимании большинства стран не вписывается.

Успехи Украины стали возможны благодаря тому, что ее представители не стали агрессивно продавливать Формулу мира Зеленского, больше напоминающую план капитуляции Кремля, а старались выслушать партнеров и найти консенсус

The Wall Street Journal отмечает, что тихие успехи Украины стали возможны благодаря тому, что ее представители не стали агрессивно продавливать «формулу мира» Зеленского, больше напоминающую план капитуляции Кремля, а старались выслушать партнеров и найти консенсус.

В результате решили обойтись без общего заключительного документа, но продолжить консультации. Саудовская Аравия взялась сформировать рабочие группы по обсуждению глобальных последствий войны. Дата следующей встречи пока не согласована, но в перспективе – встреча по тем же вопросам, но уже на уровне лидеров государств. По сути, это будет Глобальный саммит мира - идея, когда-то заявленная Владимиром Зеленским.

Дмитрий Медведев отреагировал на встречу в Джидде заявлением, что «переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». Нужны ли тут какие-то дополнительные комментарии?

Ну и то, что удалось создать дипломатический механизм международного обмена на таком уровне без России - это тоже успех Украины или, если посмотреть с другой стороны, провал России, в которой уже мало кто видит вменяемого и договороспособного партнера. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подтверждая эту репутацию, отреагировал на встречу в Джидде заявлением, что Украины не существовало до 1991 года, сейчас она в состоянии полураспада и часть ее земель «вернулась в Россию», и вообще «переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». Нужны ли тут какие-то дополнительные комментарии?

Очевидно, мир будет возможен тогда, когда Россия вернется из состояния глубокого душевного нездоровья к осознанию не очень приятной для себя действительности. Похоже, нескоро.