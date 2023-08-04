Леонид Швец, автор haqqin.az 21:25

В Саудовской Аравии в городе Джидда на протяжении двух дней проходила встреча уполномоченных представителей более сорока стран, на которой обсуждались вопросы установления мира в Украине. Ее результаты можно оценить как негромкий, но уверенный успех Украины. Встреча в Джидде стала следующим шагом после совместного рассмотрения различных мирных инициатив 24 июня в Копенгагене. В том обсуждении тоже приняли участие политические советники и советники по вопросам национальной безопасности целого ряда западных стран и стран так называемого Глобального Юга. Инициатива тогда принадлежала Украине и странам Большой семерки. Продолжение в короткие сроки и в расширенном составе – свидетельство заинтересованности сторон.

В этот раз организатором мероприятия стала Саудовская Аравия - авторитетный региональный лидер. За счет этого удалось подключить к инициативе ключевых игроков со всех континентов, в частности, все страны БРИКС, кроме России. То, что в Джидду приехал специальный представитель Китая, одна из главных удач. Мирная инициатива Пекина, о которой было объявлено весной, явно подвисла в воздухе, и китайское руководство, видимо, решило вместо обреченных попыток в одиночку сыграть роль посредника между Украиной и Россией, попытаться встроить свои предложения в международные усилия по поиску мира. Кроме того, в Джидде китайский представитель Ли Хуэй встретился с американскими представителями Джейком Салливаном и Викторией Нуланд. Возможности прямого дипломатического обмена между Китаем и США по такому важному поводу – уже само по себе серьезный прорыв. The Wall Street Journal приводит слова незападного дипломата по поводу достигнутого взаимопонимания: «Консенсус в том, что это не конфликт в Европе, а конфликт, который влияет на продовольственную, энергетическую и экономическую стабильность во всем мире. И для его решения потребуется участие всех сторон». Этого и добивались инициаторы встречи. Как сказала министр иностранных дел Германии Бербок, «сигнал из Джидды заключается в том, что война затрагивает также жителей стран Африки, Азии и Южной Америки. Есть последствия и за пределами Европы - от будущего международного порядка до вопросов энергетической безопасности, роста цен на зерно и глобального продовольственного снабжения».

Кстати, с этим связывают и согласие китайской стороны поучаствовать в мероприятии: будучи одним из основных покупателей украинского зерна, Китай почувствовал на себе последствие торпедирования Россией зерновой сделки. Все отмечают как достижение Украины общее согласие участников, что принципы уважения суверенитета и территориальной целостности Украины должны быть положены в основу будущих мирных переговоров между Киевом и Москвой. Стремление России удержать захваченные территории не находит никакой поддержки и в формулу будущего мира в понимании большинства стран не вписывается.

The Wall Street Journal отмечает, что тихие успехи Украины стали возможны благодаря тому, что ее представители не стали агрессивно продавливать «формулу мира» Зеленского, больше напоминающую план капитуляции Кремля, а старались выслушать партнеров и найти консенсус. В результате решили обойтись без общего заключительного документа, но продолжить консультации. Саудовская Аравия взялась сформировать рабочие группы по обсуждению глобальных последствий войны. Дата следующей встречи пока не согласована, но в перспективе – встреча по тем же вопросам, но уже на уровне лидеров государств. По сути, это будет Глобальный саммит мира - идея, когда-то заявленная Владимиром Зеленским.