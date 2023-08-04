Трамп не признает себя виновным

Экс-президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не признает себя виновным по делу о штурме Капитолия. Об этом заявил адвокат Трампа Джон Лауро.

Лауро попросили дать односложный положительный или отрицательный ответ на вопрос, существуют ли условия, на которых Трамп пойдет на сделку с судом и признает свою вину. "Нет", - ответил адвокат.

Он добавил, что команда Трампа однозначно будет ходатайствовать о прекращении дела. Лауро сравнил предъявленные обвинения со швейцарским сыром, поскольку в них "много дыр", которые юристы экс-президента собираются изучать и затем оспаривать.

Лауро попросили уточнить, есть ли у него приблизительное понимание сроков, в которые они будут готовы к судебному разбирательству. "За более чем 40 лет юридической практики я не встречал ни одного дела такого масштаба, которое доходило бы до суда ранее, чем через два или три года", - ответил адвокат.