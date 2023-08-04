Нетаньяху не планирует проводить судебную реформу полностью

Правящая в Израиле коалиция не будет воплощать полностью изначальный план реформы судебной системы, ограничившись на данном этапе лишь его основными моментами.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил агентству Bloomberg.

Премьер в очередной раз выразил мнение, что его коалиционное правительство уже пошло на уступки оппозиции и все еще готово к диалогу по спорным вопросам. «Я думаю, мы уже немало сделали. Я приостановил законотворчество по судебной системе на три месяца (в марте) в поиске консенсуса с другой стороны, которого, к сожалению, не удалось получить.

Затем была выдвинута и утверждена (в парламенте) относительно малая часть реформы, и потом я сказал, что все еще дам (оппозиции) несколько месяцев на то, чтобы попытаться добиться консенсуса», - сказал Нетаньяху.

По его словам, после первого закона, утвержденного в конце июня и ограничивающего полномочия Верховного суда (ВС) в части отмены решений правительства, следующим этапом реформы, вероятно, будет механизм отбора судей ВС. «Практически это то, что осталось (из главных преобразований в рамках судебной реформы). Потому что остальное, я думаю, мы не должны вносить (на рассмотрение) в парламент», - заявил Нетаньяху.