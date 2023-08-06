Офис президента Украины отреагировал на заявление Кремля

Нет никаких территорий Украины, которые якобы записаны в Конституции России. Есть только временно оккупированные Россией территории, которые будут освобождены, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Никаких "территорий Украины, записанных в Конституцию России", на которые "претендует Россия", нет... Есть только временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия. Территории будут освобождены", - заявил он.

Подоляк также отметил, что "Конституция России" не имеет отношения к устойчивым юридическим документам и ее содержание не может приниматься к рассмотрению.