ЕС лечит раненых украинцев

Более 2 400 граждан Украины приняты на лечение в 21 из 27 стран Евросоюза, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Более 2 400 украинских пациентов были переданы для получения специального лечения в больницах по всей Европе через Европейский механизм гражданской обороны", - сообщила Еврокомиссия.

ЕК не уточняет, за какой период времени эти люди попали в больницы и являются ли они военнослужащими или гражданскими. Летом 2022 года Еврокомиссия сообщала, что с начала конфликта в Европу на лечение попали около тысячи украинцев.

Напомним, что в 2022 году Евросоюз и НАТО достигли договоренности о получении медицинской помощи и прохождении реабилитации в Европе военнослужащими украинской армии, получившими ранения и различные заболевания в ходе конфликта.