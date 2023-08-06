Лидер Афганистана осудил теракты за границей

Верховный лидер талибов Хибатулла Ахундзада предупредил афганских моджахедов, что любое их нападение за пределами страны не будет считаться священной борьбой – джихадом.

Об этом сообщил министр обороны контролирующего Афганистан движения «Талибан» Мухаммад Якуб Муджахид.

В транслировавшейся по государственному телевидению речи перед членами афганских сил безопасности, на которую в воскресенье ссылается французская Le Figaro, министр заявил, что, по мнению верховного лидера, боевые действия вне границ Афганистана являются не санкционированным религией джихадом, а войной.

Издание обращает внимание на то, что это заявление последовало за обвинениями со стороны Пакистана в причастности афганских граждан к атакам террористов-смертников на пакистанской территории.

В минувшую среду премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обвинил афганцев в содействии смертникам в совершении терактов в его стране. При этом он не упомянул напрямую режим талибов, а указал на пришельцев «с той стороны границы».