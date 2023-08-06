Сын Александра Лукашенко эксклюзивно для haqqin.az: «Мы видим, как в Азербайджане любят белорусов» ФОТО
Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко вместе с генеральным секретарем НОК Азербайджана Азером Алиевым и другими официальными лицами с интересом наблюдали за соревнованиями гимнасток в рамках II Игр стран СНГ, проходящих в эти дни в Минске. Ни белорусские, ни азербайджанские спортсменки без медалей не остались, а значит, и Лукашенко, и Алиев вполне довольными покидали минский Дворец художественной гимнастики.
Сын президента Беларуси Виктор Александрович любезно согласился побеседовать с haqqin.az об Играх стран СНГ, их перспективах, учитывая то, что следующие Игры пройдут в нашей стране, а также об отношениях с Азербайджаном.
- Чем для Вас примечательны нынешние Игры стран СНГ?
- Меня, в первую очередь, впечатлил состав стран-участниц. В Минске выступают спортсмены более 20 государств. Радует то, что Игры стран СНГ приобрели статус открытых соревнований. Тут не только страны Содружества. Я за то, чтобы так было и в дальнейшем. Почему бы и нет? Это увеличивает конкуренцию среди спортсменов, это и зрителям интересно. От этого только плюсы!
- В некоторых видах спорта выступают не только юниоры, но и взрослые спортсмены. Это тоже интересное новшество, которое привлекло зрителей.
- Да, к примеру, в художественной гимнастике. Вы и сами видели, какой ажиотаж был сегодня на трибунах, когда выступали мировые звезды! В соревнованиях по тяжелой атлетике также участвуют взрослые. Это более зрелищно и более интересно.
- В отличие от Европейских игр 2019 года, на этот раз Беларусь задействовала для проведения соревнований и регионы.
- Нашей задачей как раз и было то, чтобы показать, что у нас большая красивая страна. Развита не только столица, но и областные центры. Во-вторых, и сами регионы заинтересованы в том, чтобы проводить у себя международные соревнования. Это идет на пользу как региону, так и развитию там того или иного вида спорта. Поэтому мы, согласовав этот вопрос с коллегами из стран СНГ, решили провести нынешние Игры на территории всей страны.
- Как можно улучшить Игры стран СНГ? Следующие пройдут в 2025 году в Азербайджане.
- Мне сложно сказать, что именно что можно добавить. Но я уверен, что Азербайджан проведет Игры на самом высоком уровне. Как и все соревнования, которые вы проводите. Не сомневаюсь, что у вас будет хорошо.
- В зале Вы сегодня сидели рядом с генсеком НОК Азербайджана Азером Алиевым. На каком уровне находятся отношения между олимпийскими комитетами наших стран?
- У нас очень хорошие отношения с НОК Азербайджана, в том числе и личные. Отлично сотрудничаем как на уровне Национальных олимпийских комитетов, так и министерств спорта. Да и у самих спортсменов наших стран хорошие отношения.
Вы видите, как тепло здесь встречают азербайджанских гостей. А мы видим, как белорусов любят в Азербайджане. У нас море различных проектов и море позитивных эмоций.
- Недавно футбольный клуб «Динамо» (Минск) свой домашний матч в еврокубках проводил в Баку. Это ведь тоже показатель.
- Конечно. Это не просто так. Мы едем в Азербайджан к своим хорошим, добрым друзьям.