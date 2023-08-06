Эльмир Алиев, Минск 6 августа 2023, 23:57

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко вместе с генеральным секретарем НОК Азербайджана Азером Алиевым и другими официальными лицами с интересом наблюдали за соревнованиями гимнасток в рамках II Игр стран СНГ, проходящих в эти дни в Минске. Ни белорусские, ни азербайджанские спортсменки без медалей не остались, а значит, и Лукашенко, и Алиев вполне довольными покидали минский Дворец художественной гимнастики.

Сын президента Беларуси Виктор Александрович любезно согласился побеседовать с haqqin.az об Играх стран СНГ, их перспективах, учитывая то, что следующие Игры пройдут в нашей стране, а также об отношениях с Азербайджаном. - Чем для Вас примечательны нынешние Игры стран СНГ? - Меня, в первую очередь, впечатлил состав стран-участниц. В Минске выступают спортсмены более 20 государств. Радует то, что Игры стран СНГ приобрели статус открытых соревнований. Тут не только страны Содружества. Я за то, чтобы так было и в дальнейшем. Почему бы и нет? Это увеличивает конкуренцию среди спортсменов, это и зрителям интересно. От этого только плюсы! - В некоторых видах спорта выступают не только юниоры, но и взрослые спортсмены. Это тоже интересное новшество, которое привлекло зрителей. - Да, к примеру, в художественной гимнастике. Вы и сами видели, какой ажиотаж был сегодня на трибунах, когда выступали мировые звезды! В соревнованиях по тяжелой атлетике также участвуют взрослые. Это более зрелищно и более интересно.

- В отличие от Европейских игр 2019 года, на этот раз Беларусь задействовала для проведения соревнований и регионы. - Нашей задачей как раз и было то, чтобы показать, что у нас большая красивая страна. Развита не только столица, но и областные центры. Во-вторых, и сами регионы заинтересованы в том, чтобы проводить у себя международные соревнования. Это идет на пользу как региону, так и развитию там того или иного вида спорта. Поэтому мы, согласовав этот вопрос с коллегами из стран СНГ, решили провести нынешние Игры на территории всей страны. - Как можно улучшить Игры стран СНГ? Следующие пройдут в 2025 году в Азербайджане. - Мне сложно сказать, что именно что можно добавить. Но я уверен, что Азербайджан проведет Игры на самом высоком уровне. Как и все соревнования, которые вы проводите. Не сомневаюсь, что у вас будет хорошо.